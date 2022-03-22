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الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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سياسة

عبدالرحيم علي يعزي الزميلة سوزان محمود في وفاة والدها

الكاتب الصحفي عبدالرحيم
الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي
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تقدم الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، بخالص العزاء للزميلة سوزان محمود، الصحفية بـ"البوابة نيوز"، في وفاة المغفور له بمشيئة الله تعالى والدها، للفقيد الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وتقدم “علي” بخالص العزاء، لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

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الدكتور عبدالرحيم علي سوزان محمود عبدالرحيم علي يعزي , البوابة نيوز