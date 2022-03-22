التنمية المحلية: تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة مطروح للمحافظة

الثلاثاء 22/مارس/2022 - 06:26 م

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة مرسى مطروح تبلغ حوالى 126 مليون جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة الماضية شهدت توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة مطروح بتكلفة بلغت 9 مليون جنيه، كما سيتم إنشاء مدفنين صحيين بمدينتي “الحمام -براني”، بتكلفة 70 مليون جنيه وتوريد عدد 3 محطات وسيطة متحركة بمدن (الحمام – الضبعة – براني) بما يساهم في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات 12 مليون جنيه .

وأعلن اللواء محمود شعراوى ، عن تسلم محافظة مرسى مطروح اليوم الثلاثاء المدفن الصحي الآمن بمدينة مطروح وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 35 مليون جنيه ، في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسلم المدفن الصحى الآمن إلى محافظة مرسى مطروح اليوم الثلاثاء بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020).(2020/2021)-(2021/2022)، حتى يشعر المواطن بالمحافظة والمترددين عليها من المحافظات المجاورة بوجود تحسن ملموس في مستوى النظافة.

وأوضح اللواء شعراوى أن المدفن يقع على مساحة 10 أفدنة وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة آمن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات ، وأضاف الوزير أنه يوجود بالمدفن أيضاً شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه يتابع بصورة دورية الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات على أرض المحافظات لسرعة الإنتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وفقاً للمعايير الفنية والمواصفات المطلوبة مع مراعاة كافة الاشتراطات البيئة.