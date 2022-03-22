أسعار الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022

الثلاثاء 22/مارس/2022 - 08:55 ص

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، ويأتي ذلك بعد أن ارتفع بأكثر من جنيهين خلال تعاملات أمس الاثنين، ومسجلا 18.17 جنيها للشراء و18.26 جنيها للشراء.

وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 17.42 جنيها للشراء و 17.52 جنيها للبيع لدي بنك الكويت الوطني NBK.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 17.72 جنيها للشراء و 17.82 جنيها للبيع.

ووصل سعر الدولار نحو 18.15 جنيها للشراء و 18.25 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي، مصر".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.17 جنيها للشراء و 18.27 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، قطر الوطني الأهلي QNB، اتش اي بي سي، الإسكندرية، أبوظبي الأول، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، سايب، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المشرق، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، البركة، بلوم، ميد بنك، كريدي أجريكول".