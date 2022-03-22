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الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,982.87 نقطة بارتفاع قدره 7.31 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 737.03 نقطة بارتفاع قدره 0.48 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و966 ألفًا و184 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونان و152 ألفًا و599 دينارًا بحرينيًا، نفذت من خلال 93 صفقة.

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بورصة البحرين ارتفاع مؤشرا