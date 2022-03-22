مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع

الثلاثاء 22/مارس/2022 - 01:21 ص

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,982.87 نقطة بارتفاع قدره 7.31 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 737.03 نقطة بارتفاع قدره 0.48 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و966 ألفًا و184 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونان و152 ألفًا و599 دينارًا بحرينيًا، نفذت من خلال 93 صفقة.