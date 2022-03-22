بورصة المغرب تغلق على انخفاض

الثلاثاء 22/مارس/2022 - 02:26 ص

أغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسية "مازي" تراجعا بنسبة 0.08 %، مسجلا 12.867.9 نقطة.

كما تراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.07 % ليستقر عند 1.040.82 نقطة، وهبط المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.18 % مسجلا 966.62 نقطة.