أغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسية "مازي" تراجعا بنسبة 0.08 %، مسجلا 12.867.9 نقطة.
كما تراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.07 % ليستقر عند 1.040.82 نقطة، وهبط المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.18 % مسجلا 966.62 نقطة.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على انخفاض
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أغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسية "مازي" تراجعا بنسبة 0.08 %، مسجلا 12.867.9 نقطة.
أغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسية "مازي" تراجعا بنسبة 0.08 %، مسجلا 12.867.9 نقطة.