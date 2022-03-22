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الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على انخفاض

بورصة المغرب
بورصة المغرب
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أغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسية "مازي" تراجعا بنسبة 0.08 %، مسجلا 12.867.9 نقطة.
كما تراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.07 % ليستقر عند 1.040.82 نقطة، وهبط المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.18 % مسجلا 966.62 نقطة.

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بورصة المغرب انخفاض التعاملات