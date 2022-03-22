بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الثلاثاء 22/مارس/2022 - 02:48 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 0.66 نقطة ليسجل 7866.31 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.01%.وجرى تداول 230.4 مليون سهم نفذت عبر 11225 صفقة نقدية بقيمة 55.9 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 17.6 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 6199.93 نقطة بنسبة 0.29% جراء تداول 137 مليون سهم عبر 5860 صفقة نقدية بقيمة 15.3 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الأول 6.2 نقاط ليغلق عند 8983.96 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.07% من خلال تداول 93.3 مليون سهم نتيجة تنفيذ 5365 صفقة بقيمة 40.6 مليون دينار.