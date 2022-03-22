أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 0.66 نقطة ليسجل 7866.31 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.01%.وجرى تداول 230.4 مليون سهم نفذت عبر 11225 صفقة نقدية بقيمة 55.9 مليون دينار كويتي.
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 17.6 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 6199.93 نقطة بنسبة 0.29% جراء تداول 137 مليون سهم عبر 5860 صفقة نقدية بقيمة 15.3 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الأول 6.2 نقاط ليغلق عند 8983.96 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.07% من خلال تداول 93.3 مليون سهم نتيجة تنفيذ 5365 صفقة بقيمة 40.6 مليون دينار.
اقتصاد
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 0.66 نقطة ليسجل 7866.31 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.01%.وجرى تداول 230.4 مليون سهم نفذت عبر 11225 صفقة نقدية بقيمة 55.9 مليون دينار كويتي.
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 0.66 نقطة ليسجل 7866.31 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.01%.وجرى تداول 230.4 مليون سهم نفذت عبر 11225 صفقة نقدية بقيمة 55.9 مليون دينار كويتي.