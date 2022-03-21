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الإثنين 21 مارس 2022
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داليا عبد الرحيم
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البوابة لايت

دراسة تكشف المخاطر الصحية للتخلي عن وجبة الإفطار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشفت دراسة حديثة قام بها علماء يابانيون، أن التخلي عن وجبة الإفطار يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

 وبحسب روسيا اليوم ، تابع الباحثين على مدى ستة أعوام حالة 525 شخصا أعمارهم فوق سن 65، وتوصلوا إلى استنتاج يفيد بأن الخرف كان منتشرا أكثر بمقدار أربعة أضعاف بين الذين تخلوا عن وجبة الفطور، دون أي تأثير للعمر أو الجنس في ذلك.

واكتشف الباحثون خلال هذه الدراسة، مخاطر الوجبات الخفيفة السريعة بدلاً من الوجبة الكاملة. فقد اتضح لهم أن مثل هذه العادة السيئة تزيد من خطر الإصابة بالخرف المكتسب بمقدار 2.7 مرة. كما لا يقل خطر الاستهلاك المفرط للملح، وكذلك عدم اتباع نظام غذائي متوازن.

ويذكر أن علماء جامعة برشلونة الإسبانية كشفوا في ديسمبر الماضي عن النظام الغذائي الذي يقي من الخرف، حيث وفقا لهم يقلل النظام الغذائي الغني بالمواد النباتية، من خطر الإصابة بالضعف الإدراكي و الخرف لدى كبار السن.

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