طبيب: الإجهاد الحاد يصيب بالجلطة الدماغية

الإثنين 21/مارس/2022 - 07:10 م

كشف الطبيب الروسي ياروسلاف أشيخمين، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أن الإجهاد يسبب ارتفاع ضغط الدم، ما يسفر عن احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية .

وأوضح أن الإجهاد المزمن، يؤثر سلبا في القلب والأوعية الدموية وحتى في منظومة المناعة ، بحسب وكالة سبوتنيك .

واكد أخصائي أمراض القلب ، أن الإجهاد الذي يستمر عدة أيام يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم ، "كنا نعتقد سابقا ان الإجهاد الحاد فقط يشكل خطورة على القلب ، ولكن اتضح أن للإجهاد المزمن تأثيرا كارثيا في الصحة، لأنه بسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم ، ونحن لم نتكيف جيدا للعيش في ظروف استمرار الإجهاد، ولكننا نتحمل الإجهاد الحاد الذي تعقبه فترة راحة".

وأضاف ان ارتفاع مستوى ضغط الدم "يقوض" أعضاء الجسم من الداخل ويمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الدورة الدموية، مثل احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية.

وبيّن "من عواقب ارتفاع مستوى ضغط الدم، احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية ، لأن ضغط الدم المرتفع "يقوض" أعضاء الجسم السليمة من داخلها، فهو يلحق الأضرار بالدماغ، ما يسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الوظائف المعرفية. كما يؤثر في حالة قاع العين".

وينصح الأخصائي، كل من يعاني من الإجهاد مراقبة مستوى ضغط الدم بصورة منتظمة، لتجنب المشكلات المرتبطة به. فإذا كان مستوى ضغط الدم 135\85 في ظروف المنزل، فإنه يشير إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، لذلك يجب مراجعة الطبيب.

ويضيف، للتغلب على الإجهاد يمكن ممارسة تمارين التنفس وعدم الانفعال مع كل ما يجري، ودعم الأقارب واتباع روتين يومي منظم.