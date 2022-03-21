أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 21 مارس 2022

الإثنين 21/مارس/2022 - 05:35 م

ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 21 مارس 2022 بقيمة 22 جنيهًا، وسجل عيار 21 نحو 972 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 833 جنيهًا، وعيار 24 نحو 1111 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 7676 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1930 دولارا للأوقية.

يُذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.