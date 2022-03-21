بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح معرض "أهلا رمضان" بكفر الدوار

الإثنين 21/مارس/2022 - 06:38 م

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رابع فروع معرض " أهلا رمضان" بنطاق المحافظة والمقام بمركز ومدينة كفر الدوار لينضم لفروع المعرض بمراكز دمنهور وحوش عيسى وابو حمص ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

يأتي ذلك بمناسبة الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المعظم، وفي إطار حرص محافظة البحيرة على التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

ويضم المعرض والذى تنظمه الوحدة المحلية بالتنسيق مع التموين والغرفه التجاريه بالبحيرة، وبمشاركة كبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30 ٪ وتصل فى بعض المنتجات إلى 50 ٪ ومن المقرر أن يستمر المعرض على مدار شهر رمضان المعظم.

وتفقد محافظ البحيرة، أجنحة المعرض وعددها ١٥ جناج الذى تضمن مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك.

وأشاد آمنه بمستوى وجودة المعروضات للتخفيف عن المواطنين مع إتخاذ كافه الإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا سواء للعارضين أو جمهور المستهلكين من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة مع تنظيم دخول المواطنين للمعرض حتى لا يحدث تزاحم والحفاظ على التباعد الإجتماعي بينهم.

وأشار " آمنه " إلى ان المحافظه لديها خطة طموحة وبرنامج مكثف للتوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية والتى يصل عددها إلى 3207 منفذ بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات بالإضافة لمعارض أهلا رمضان والجارى افتتاحها لطرح كافة انواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار خاصه خلال شهر رمضان المعظم.

من ناحية أخرى قام اللواء المحافظ بتفقد احد السلاسل التجارية الكبرى للجملة بالمدينة وتأكد من توافر كافة السلع بالأسعار المخفضة ووجه بزيارة نسبة تخفيض بعض السلع ومنها الأرز للتخفيف عن المواطنين.

رافق المحافظ، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وم حازم الأشموني السكرتير العام واللواء احمد مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار والعميد أركان حرب أمجد البنا المستشار العسكرى والمحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ود أحمد عيادة مدير مديرية الطب البيطري وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عن كفر الدوار والقيادات التنفيذية.