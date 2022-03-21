الجمعية المصرية تطلق المؤتمر الدولي الثاني للطب الرياضي 24 مارس

الإثنين 21/مارس/2022 - 11:03 ص

تطلق الجمعية المصرية للطب الرياضي والعلاج الحركي الحدث الأهم في مصر والشرق الأوسط وذلك تحت عنوان "المؤتمر الدولي الثاني للطب الرياضي والعلاج الحركي بين الواقع والمأمول" بإحدي فنادق القاهرة يومي الخميس والجمعة 24-25 مارس الجاري وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية.

وتهدف رؤية المؤتمر هذا العام إلي تحقيق الريادة الدولية لمصر في مجال الطب الرياضي والعلاج الحركي في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، كما يهدف المؤتمر إلى الإرتقاء بمنظومة الطب الرياضي وتحسين الصحة العامة للمواطنين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والبناء القوي للفرد المواطن في الجمهورية الجديدة، ويهدف المؤتمر أيضًا إلي تحقيق أكبر قدر استفادة ممكن من التجارب والدراسات العلمية المصرية ومحاولة تطبيق التجارب العلمية الخارجية داخل القطر المصري.

وسيتم خلال المؤتمر تكريم الأبطال الرياضيين المصريين البارالمبين الحاصلين علي ميداليات أوليمبية بارلمبية، والحديث عن مدي دور الطب الرياضي والعلاج الحركي في حياتهم اليومية العادية وبرامجهم الرياضية، ويحضر المؤتمر العديد من الشخصيات الهامة ورؤساء بعض اللجان في مجلس النواب مثل لجنة الصحة والتعليم ولجنة الشباب والرياضة ولجنة حقوق الانسان ووكيل لجنة التنمية المحلية، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من العلماء والمختصين في مجال الطب الرياضي والعلاج الحركي من داخل مصر وخارجها ويشارك أيضًا في المؤتمر العديد من الوفود العربية.