جامعة عين شمس تطلق أول منصة متكاملة لقواعد بيانات المرضى في مصر بالتعاون مع «أسترازينيكا»

الإثنين 21/مارس/2022 - 01:28 ص

أعلنت جامعة عين شمس أمس الأحد عن إطلاق أول منصة متكاملة لقواعد بيانات المرضى في مصر بالتعاون مع شركة أسترازينكا العالمية، وتعد منصة «كارديوتوبيا» هي الأولى من نوعها في مصر، والتي تقوم على استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، لدعم مرضى القلب عن طريق خلق قاعدة بيانات رقمية متكاملة .

وتشمل المنصة كل خطوات رحلة المريض منذ دخوله لأقسام القلب بالجامعة، وكذا التاريخ المرضي، والكشف الإكلينيكي، وتحاليله المعملية والأشعات، والتشخيص، والروشتات العلاجية، مما يسهل متابعة المريض في الزيارات التالية ويوفر الوقت ويرفع دقة التشخيص.

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن منصة «كارديوتوبيا» تتيح لأطباء قسم القلب، مطالعة عملية القسطرة للمريض على الهواء مباشرة وتسجيل آرائهم الطبية بمنتهى السرعة، مما يتيح للأطباء باستشارة أساتذتهم وزملائهم بالقسم في أسرع وقت لتوفير أقصى استفادة للمريض.

وذكر رئيس جامعة عين شمس، أن الطفرة الكبيرة في منظومة التحول الرقمي بالجامعة، تتمثل في منصات الكترونية والتعليم عن بعد، وهو ما ظهر خلال جائحة كورونا، مشيرًا في ذات السياق، أن الهدف من إطلاق منصة «كارديوتيوبيا» حفظ بيانات المريض، عند الفحص أو التشخيص، مؤكدًا أن العلاج عن بعد لن يلغي العلاج التقليدي، والرقمنة تصب في توضيح دور وأهمية ميكنة المستشفيات الجامعية.

وأكد المتيني، أن ما شهده العالم من ظهور جائحة كورونا ، دفع للعمل بخطوات متسارعة نحو تفعيل منظومة التعليم الإلكتروني بمختلف كليات الجامعة التي بلغ عددها حتى الآن 19 كلية، ثم قامت الجامعة مؤخرا بافتتاح مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بعد تطويره.

وأوضح، أن المستشفيات الجامعية كانت سباقة في اتخاذ خطوات جادة نحو التحول الرقمي منذ عام 2015، وهو ما يأتي تماشياً مع توجه الدولة المصرية والذي انعكس إيجاباً على المنظومة الصحية والقطاع الطبي بوجه عام.

من جهته قال الدكتور حاتم الورداني رئيس مجلس إدارة شركة استرازينيكا مصر، إن الشركة تعمل في مصر منذ أكثر من 50 عاما، وتسعى دائمًا إلى التعاون مع الجامعات والوزارات المختلفة المجتمع المدني، من خلال إدخال أحدث أنواع التكنولوجيا الطبية إلى مصر، معربًا عن سعادته بالتعاون مع جامعة عين شمس، باعتبارها شريكا رئيسيا في المجال الصحي وممثلاً للقطاع الطبي في مصر، مؤكداً أن شركة استرازينيكا رائدة عالميا في مجال تطبيق الإلكترونيات في القطاع الصحي.

كما أضاف الدكتور حاتم الورداني، أن الشركة تضع على رأس أولوياتها التحول الرقمي في جميع البرامج الصحية التي تتيح للمريض التعامل بسهولة ودقة في تعاملاته مع الطبيب، وتضمن الوصول للطبيب المعالج للاستشارات الطبية أياً كان مكانه، لذلك نحن فخورين بالتعاون مع جامعة عين شمس لإطلاق هذه المنصة الرقمية "كارديوتوبيا" التي ستحدث طفرة في شكل العلاج بالقطاع الصحي المصري.

ونوه الورداني، أن مصر من أوائل الدول التي حصلت على لقاح فيروس كورونا من تصنيع استرازينيكا، وذلك في إطار اهتمام الحكومة المصرية والقيادة السياسية بإدخال أحدث أنواع التكنولوجيا الطبية إلى مصر.

وفي كلمته قال الدكتور أيمن صالح، أستاذ أمراض القلب ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا، أن أي بحث علمي يعتمد على قاعدة البيانات، ولذا هناك حاجة مُلحة للمنظومة الرقمية حيث تكون مرجعية للباحثين الممثلة في رقمنة الملفات الطبية وهو أحد أذرع وسائل بحث علمي.

وأضاف صالح، أن منصة (كارديوتوبيا) تساهم في توفير قاعدة بيانات لأكثر من مليون مريض يترددون على مستشفيات عين شمس سنويًا، مشيرًا أن المنصة الإلكترونية تستخدم التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم مريض القلب عن طريق خلق قاعدة بيانات رقمية متكاملة بشكل مباشر، وتشمل كل خطوات رحلة المريض منذ لحظة دخوله لأقسام القلب بالجامعة، وتشمل التاريخ المرضي، والكشف الاكلينيكي، وتحاليله المعملية والأشعات، والتشخيص، والروشتات العلاجية، مما يسهل متابعة المريض في الزيارات التالية ويوفر الوقت ويرفع دقة التشخيص.

و أشار صالح، إلى أن ذلك يأتي لتمكين المريض من الحصول على الاستشارة من جميع أطباء وأساتذة قسم القلب بسهولة بضغطة زر من هاتفهم المحمول.

من جانبه أوضح الدكتور نبيل فرج، رئيس قسم القلب بجامعة عين شمس، أن المنصة تتيح لأطباء قسم القلب مطالعة عملية القسطرة للمريض على الهواء مباشرة، وتسجيل آرائهم الطبية بمنتهى السرعة، مما يتيح للأطباء باستشارة أساتذتهم بالقسم في أسرع وقت لتوفير أقصى استفادة للمريض.

أضاف رئيس قسم القلب بجامعة عين شمس، أن المنصة الإلكترونية تضمن للمريض الوصول للطبيب المعالج للاستشارات الطبية أيا كان مكانه، خاصة هناك بعض المرضى يتم تأجيل استكمال علاجهم نظرا لسفر الطبيب المعالج لحضور مؤتمر طبي خارج البلاد أحيانا، أو بسبب انشغال الطبيب في إجراء عمليات جراحية.

وأبدت الدكتورة شهيرة سمير، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع بجامعة عين شمس، سعادتها لإطلاق المنصة الإلكترونية في المؤتمر الـ42 لكلية الطب للإعلان عن أحدث تكنولوجيا في علاج مرضى القلب، برعاية رئيس الجامعة محمود المتيني.

وأضافت، أن جامعة عين شمس كانت الرائدة في علاج المرضى عن بعد منذ انتشار الجائحة، حفاظا على سلامتهم من التردد على المستشفيات، مرورا بتدشين نظام رقمي خاص بقسم القلب، خاصة أن القسم له طبيعة، وذلك من خلال شراكة وتعاون مع شركة استرازينكا، وتحت مظلة المشروع القومي لرقمنة المستشفيات الجامعية.