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الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.975.56 بارتفاع بلغ 10.49 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 736.55 بانخفاض بلغ 0.75 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونى و695 ألفا و147 سهما بقيمة إجمالية قدرها 732 ألفا و297 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 121 صفقة.

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بورصة البحرين تباين المؤشرات