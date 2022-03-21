أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.42% أي ما يعادل 2.56 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى613.03 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 382,460 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 1,090,402 دولار نُفِّذت من خلال 110 صفقات.
اقتصاد
البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض
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أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.42% أي ما يعادل 2.56 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى613.03 نقطة.
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.42% أي ما يعادل 2.56 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى613.03 نقطة.