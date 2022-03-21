البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

الإثنين 21/مارس/2022 - 02:55 ص

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.42% أي ما يعادل 2.56 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى613.03 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 382,460 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 1,090,402 دولار نُفِّذت من خلال 110 صفقات.