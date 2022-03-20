في غياب صلاح.. ليفربول يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد

الأحد 20/مارس/2022 - 10:23 م

تأهل فريق ليفربول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب الفوز الصعب على مضيفه نوتينجهام فورست، بنتيجة 1-0، اليوم الأحد على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي البطولة.

جاء هدف المباراة الوحيد عبر المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة 78، ليخطف للريدز بطاقة العبور للدور نصف النهائي.

ولم يتواجد النجم المصرى محمد صلاح فى التشكيل الرسمى لليفربول الخاص بمواجهة الليلة، كما لم يتواجد على مقاعد البدلاء، كما غاب النجم السنغالى ساديو مانى عن قائمة المباراة.

وخاض ليفربول اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: جوميز، كوناتى، فان دايك، تسيمكاس

خط الوسط: فابينيو، كيتا، تشامبرلين

خط الهجوم: إليوت، جوتا، فيرمينيو.

وبهذه النتيجة يتأهل ليفربول للدور نصف النهائي لمواجهة مانشستر سيتي، فيما يلعب تشيلسي ضد كريستال بالاس في المباراة الأخرى.

ويحتفظ فريق ليفربول بفرصه في المنافسة على الرباعية التاريخية خلال الموسم الجاري، حيث توج بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على حساب تشيلسي، وعاد للمنافسة من جديد في مسابقة البريميرليج مع مانشستر سيتي.