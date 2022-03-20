"الطبية الإسلامية" تنظم حملة في 42 مستشفى للكشف المجاني على السيدات

الأحد 20/مارس/2022 - 04:23 م

أعلنت الجمعية الطبية الإسلامية برئاسة الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية، عن إطلاق المبادرة الطبية المجانية للكشف المبكر عن أورام السيدات وهشاشة العظام والفحوصات الطبية للأمهات بجميع فروع المستشفيات التابعة للجمعية تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

في هذا السياق، قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية، إن الجمعيات الأهلية كجهات غير هادفة للربح يجب أن تعمل على توفير الخدمات الطبية العاجلة، وأن يتم ذلك بمنهجية مختلفة تجمع بين مميزات المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص، ليجتمع مثلث التنمية المستدامة، ولسد الفجوة في تقديم الخدمات العلاجية بجوده عالية وأسعار اقتصادية.

وأضاف عدوي، أن الجمعيات الخيرية تواصل للعام الثاني تنفيذ مبادرتها بمناسبة الاحتفال بشهر المرأة وعيد الأم وذلك من خلال 34 مستشفى ومركزًا طبيًا تابعة للجمعيات الخيرية وموزعة على 8 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية وأسيوط والغربية والبحيرة والمنوفية والإسماعيلية.

وأكد رئيس الجمعية الطبية الإسلامية، أن هذه المستشفيات ستتيح تقديم خدمات الكشف والتشخيص لأمراض النساء وخاصة الكشف المبكر عن أورام السيدات وهشاشه العظام.

ولفت إلى أن التجهيزات للمبادرة تضمنت تجهيز الفرق الطبية والتمريض والتشديد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية لتجنب الازدحام وانتقال عدوى فيروس كورونا.

من جانبه أعلن الدكتور أحمد سعفان، أستاذ المسالك بطب عين شمس ورئيس مجلس إدارة جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية، أن مبادرة هذا العام هى استكمال لما تحقق من نجاح خلال العام الماضي من خلال تقديم الخدمات الطبية المجانية للسيدات في عيدهن والتي تستهدف الكشف والإطمئنان على أكبر عدد من السيدات.

وأوضح سعفان، أن المبادرة هذا العام تضم خمس جمعيات يمتلكون 42 منشأة طبية، وتمتاز حملة هذا العام بوجود تحاليل هشاشة العظام والكشف المبكر عن أورام السيدات وسوف تقدم جميع الخدمات لسيدات مصر بشكل مجانى.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل جميع مستشفيات الجمعية الطبية الإسلامية وجمعية مدينة نصر بفروعهم شاملة المستشفى المركزي بجوار سيتى ستارز ومستشفى الفاروق فى المعادي ومستشفى الهدى فى حلوان ومستشفى الجمعية الطبية الإسلامية فى الطالبية والعمرانية بالإضافة لمستشفى دار السلام فى البحيرة والمواساة فى شبين الكوم والرحمة فى شبين القناطر وجميع مراكز الجمعية الطبية الإسلامية، ومستشفى طيبة فى طنطا ومستشفى الخلفاء الراشدين فى مصر الجديدة ومستشفى الرحمة فى ميدان الجامع بمصر الجديدة.

وأكد سعفان، أن الكشوفات ستشمل جميع التخصصات التى تحتاجها الأم مجانا ومن خلال أكبر أساتذة التخصصات المختلفة في الجامعات المصرية، موضحا أن الجمعيات الأهلية الخمس ستتحمل قيمة الكشوفات بالكامل دون أن يتحمل الأساتذة الذين سيتولون الكشف أى تكلفة.

وأردف: “بهذا نكون قد وفرنا من خلال مبادرة هذا العام عدد أكبر من المستشفيات والعيادات عن العام السابق وقدمنا خدمات أكثر، فبعد أن كان العام الماضى كشوفات فقط أصبح هذا العام هناك تحاليل مجانية والكشف المبكر عن أورام السيدات وهشاشه العظام بالإضافة لخصومات على الأشعة، وفي حال اكتشاف أي إصابات مزمنة سنعمل على دعم السيدات وتقديم أفضل خدمة علاجية ممكنة لهن”.

وأكد سعفان، أن المستشفيات الأهلية التابعة للجمعيات الخيرية تعمل تحت إشراف 3 وزارات، هي التضامن والعدل والصحة، ونجحت هذه الجمعيات خلال 8 سنوات في رفع كفاءة وتطوير 34 مستشفى ومركزاً طبي يقدمون الآن خدمات طبية متميزه وبأسعار اقتصادية.

ومن جانبه قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى وعضو مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية، إن هذه المبادرة تأتي كأهمية قصوى لدعم سيدات مصر وصحتهن، وذلك في اطار دعم خطة الدولة في حماية المرأة كضلع هام تقوم عليه الأسرة المصرية، ويتشارك هذا العام بنك ناصر كشريك استراتيجي في هده المبادرة نظراً لأهميتها من خلال دعم التحاليل والكشوفات المجانية والتي ستتوفر بالعيادات الخارجية بجميع فروع المستشفيات التابعة للجمعيات الشريكة ولمدة ثلاثة أيام، وهذا يشمل جميع فروع الجمعية الطبية الاسلامية وجمعية مدينة نصر للتنمية.