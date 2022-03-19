الاتحاد السكندري يعلن فسخ عقد حسام حسن بالتراضي

السبت 19/مارس/2022 - 07:59 م

وجه نادي الاتحاد السكندري الشكر للجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن بشكل رسمي عقب فسخ تعاقده بسبب تواضع النتائج.

جاء ذلك بعد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي رئيس النادي مع الجهاز الفني بقيادة التوأم.

ووافق الاتحاد السكندري خلال الاجتماع على توصيات لجنة الكرة في النادي، والتي أوصت بتوجيه الشكر للجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن والجهاز الإداري بالتراضي بين الاتحاد السكندري وباقي الأطراف.

وأعلن الاتحاد السكندري في بيان رسمي فسخ التعاقد مع مع حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن مدير الكرة في الفريق بالتراضي، وتوجيه الشكر لهم عن فترتهم داخل الاتحاد السكندري.

وقرر الاتحاد السكندري وقف جميع المستحقات المالية لكل لاعبي الفريق الأول لحين تحسن النتائج وكذلك خصم ما يعادل 5% من عقود جميع اللاعبين لسوء المستوى و تدهور نتائج الفريق.

واضاف البيان أنه سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري خلال 48 ساعة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد مرور 12 جولة.