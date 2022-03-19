ads
السبت 19 مارس 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

البوابة سبورت

بهدف "ساكا".. أرسنال يؤمن المركز الرابع في الدوري الإنجليزي

بهدف ساكا.. أرسنال
بهدف "ساكا".. أرسنال يؤمن المركز الرابع في الدوري الإنجليزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق أرسنال فوزا مثيرا على نظيره أستون فيلا أمن به المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب “فيلا بارك” في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد بوكايو ساكا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 30.

واستفاق الجانرز من الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام ليفربول في  المباراة المؤجلة والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في ملعب الإمارات.

بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 54 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن ملاحقه مانشستر يونايتد وللمدفعجية لقاء مؤجل بينما بقى أستون فيلا عند 36 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

وشهدت المباراة جلوس النجم المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال ولم يشارك فيها.

ads
فريق أرسنال أستون فيلا الدوري الإنجليزي ملعب “فيلا بارك” بوكايو ساكا