بهدف "ساكا".. أرسنال يؤمن المركز الرابع في الدوري الإنجليزي

السبت 19/مارس/2022 - 05:10 م

حقق فريق أرسنال فوزا مثيرا على نظيره أستون فيلا أمن به المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب “فيلا بارك” في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد بوكايو ساكا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 30.

واستفاق الجانرز من الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام ليفربول في المباراة المؤجلة والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في ملعب الإمارات.

بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 54 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن ملاحقه مانشستر يونايتد وللمدفعجية لقاء مؤجل بينما بقى أستون فيلا عند 36 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

وشهدت المباراة جلوس النجم المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال ولم يشارك فيها.