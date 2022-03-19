شاهد.. برومو لقاء نوبي عبد الرسول مكتشف سلم المجد لمقبرة الفرعون الذهبي

السبت 19/مارس/2022 - 01:23 م

تقدم "البوابة نيوز"، برومو اللقاء الخاص مع نوبي حسين عبدالرسول، وتتحدث عن قصة فتي اكتشف سلم المجد إلي مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

واكتشف تلك المقبرة مع المنقب كارتر، وكانت عائلة عبدالرسول من العائلات الشهيرة في التنقيب عن الآثار مع البعثات الاجنبية المعتمدة من مصر، منذ القرن الـ 19 .