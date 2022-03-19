ads
السبت 19 مارس 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

شاهد.. برومو لقاء نوبي عبد الرسول مكتشف سلم المجد لمقبرة الفرعون الذهبي

حسين نوبي عبدالرسول
"حسين نوبي عبدالرسول " مكتشف مقبرة الفرعون توت عنخ آمون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم "البوابة نيوز"، برومو اللقاء الخاص مع نوبي حسين عبدالرسول، وتتحدث عن قصة فتي اكتشف سلم المجد إلي مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.
واكتشف تلك المقبرة مع المنقب كارتر، وكانت عائلة عبدالرسول من العائلات الشهيرة في التنقيب عن الآثار مع البعثات الاجنبية المعتمدة من مصر، منذ القرن الـ 19 .

ads
الملك الذهبي توت عنخ امون المنقب الاجنبي كارتر نوبي حسين عبدالرسول أقدم مقبرة بشرية