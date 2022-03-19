بعد برشلونة.. عملاق إيطاليا يخطط للتعاقد مع محمد صلاح

السبت 19/مارس/2022 - 12:21 م

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي في حال عدم تجديد عقده مع الريدز.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو عام 2023، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ بداية من يناير المقبل.

وقالت قناة "تيلي لومبارديا" الإيطالية إن نادي يوفنتوس استفسر عن سعر محمد صلاح في الأيام الماضية للاستفادة من عدم توصل النجم المصري إلى اتفاق مع الريدز لتجديد عقده.

وأضافت "تيلي لومبارديا" أن يوفنتوس يسعى لاستعادة أمجاد الكرة الإيطالية من جديد في دوري أبطال أوروبا وبناء فريق قوي ينافس على البطولات بعد الخروج من دور الـ 16 في الموسم الحالي والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري “الكالتشو” وقرر التدعيم بصفقات قوية ومن ضمنها قائد منتخب مصر.

وأوضحت التقارير أن يوفنتوس لديه رغبة في ضم محمد صلاح منذ كان “مو” يلعب في صفوف فريقي فيورنتينا وروما بالكالتشيو، إلا أن الريدز نجح في خطف اللاعب.

وكان نادي برشلونة الإسباني بدأ الاستفسار عن سعر محمد صلاح من اجل الدخول في مفاوضات مباشرة لضم الفرعون المصري.

ووفقا لتقاير صحفية فإن محمد صلاح طلب الحصول على 450 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، لتجديد عقده مع ليفربول الإنجليزي، إلا أن إدارة الريدز ترفض ذلك خاصة أنها تضع سقفا لرواتب اللاعبين.