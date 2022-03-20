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الأحد 20 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

«تين هاج» يقترب من قيادة مانشستر يونايتد في الموسم المقبل

تين هاج
تين هاج
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تلقى مسئولو مانشستر يونايتد الإنجليزى، دفعة قوية نحو التعاقد مع إيريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام الهولندى، لتولى قيادة «الشياطين الحُمر» بدءًا من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن إدارة أياكس، أجرت بعض التعديلات على الطاقم الفنى بعد خروج الفريق من دور الـ16 بدورى أبطال أوروبا أمام بنفيكا البرتغالى.

وأضافت، أن مسئولى الفريق الهولندى قاموا بضم كلاس يان هونتلار إلى الجهاز الفني للفريق، وهو ما يقرب «تين هاج» من الرحيل عن قيادة الفريق نهاية الموسم، مما يعطي مؤشرا قويا لاقتراب الأخير من تولى تدريب مان يونايتد الموسم المقبل.

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مانشستر يونايتد إيريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام