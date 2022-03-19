أسعار الذهب اليوم السبت 19 مارس 2022

السبت 19/مارس/2022 - 10:00 ص

تباينت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية، اليوم السبت 19 مارس 2022، ليسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 592.6 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 764 جنيها للجرام، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 892 جنيها للجرام، وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1022 جنيها للجرام كما سجل الجنيه الذهب 7152 جنيها.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار