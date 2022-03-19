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السبت 19 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 19 مارس 2022

الدولار
الدولار
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سجل سعر الدولار اليوم السبت 19 مارس 2022 استقرارا ملحوظا في البنوك المصرية الحكومية والخاصة.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزى المصري 15.65  جنيه للشراء. 15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري،15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"، 15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي  نحو 15.68 جنيه للشراء.15.76 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار بنك الإسكندرية البنك المركزي بنك القاهرة استقرار