اليوم.. محاكمة تشكيل عصابي بتهمة استعراض القوة وقتل مواطن

السبت 19/مارس/2022 - 03:40 ص

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح محاكمة تشكيل عصابي بتهمة استعراض القوة وقتل مواطن في منطقة دار السلام.

يصدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد محمد ومحمد أحمد بسيوني وسالي عمرو أمين الصعيدي وأمانة سر طارق فتحي والسيد حسن.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين "أ. ش" ميكانيكي سيارات، وشقيقه " ا. ش " حداد، و" م. أ " استورجي باستعراض القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليهما محمد.ر، وشقيقه أحمد وأهالي منطقة دار السلام بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي بهم وفرض السيطرة والإتاوة عليهم بالسلب لبعض أموالهم عنوة وكان ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة حال حملهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وذخائر مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

وأضاف قرار الإحالة أن الجريمة اقترنت بجريمة أخرى بقتل المجني عليه محمد. ر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إلحاق الأذى به وإحداث إصابته على إثر محاولات فرض إتاوة عليه وأعدوا لذلك الأسلحة وأيقنوا تواجده رفقة شقيقه بالطريق العام وأضمروا في أنفسهم إزهاق روحه في حال امتناعه عن سداده مبلغ الإتاوة وما أن امتنع المجني عليه عن الوفاء بالمبلغ إلا وسدد له المتهم الأول ضربة باستخدام سلاح أبيض مطواة استقرت بفخده اليسرى فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.