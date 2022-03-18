صلوات وخاتمة قرآن لعشرات من أقارب وزملاء ضحية الغدر بكفر الشيخ

الجمعة 18/مارس/2022 - 09:41 م

توافد العشرات مساء اليوم الجمعة، من أقارب وزملاء الطالبة الجامعية ضحية الغدر بقرية رزقة أماي بمركز كفر الشيخ، الشيماء الشحات عقبة 21 سنة علي قبرها الذي دفنت فيه ، بمسقط رأسها ، لقراءة خاتمة قرآن كريم، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة لها ، وأيضاً لسرعة الكشف عن مرتكب واقعة قتل الطالبة البريئة .

وقال ابن عم الضحية، الطالب إيهاب عقبة بكلية التجارة جامعة كفرالشيخ، وزميل دراستها ، مازلت غير مصدق إلي الآن ماحدث ، فابنة عمي تتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة، خرحت من منزلها صباح يوم الإثنين الماضي، متوجهة إلى كلية الآداب، حيث تدرس ، وبعدها توجهت إلى ماكينة صرافة لصرف معاش والداها، ثم هاتفتها شقيقتها بالسعودية وأخبرتها بأنها صرفت معاش والدها، ثم أغلقت الهاتف.

وأضاف نحن أقاربها وأسرتها، نطالب بسرعة القبض على المتهم بقتل الشيماء التي كانت تحظى بحسن الخلق والاحترام، مشيراً ،إلى أن القرية تعيش في حالة من الحزن الشديد عليها حزناً وحداداً على فراقها. من أهالي قرية رزقة أماي والقرى المجاورة، منذ اختفائها وحتي العثور على جثتها مساء أمس الخميس، بعد أن عثر عليها، بمصرف زراعي بعزبة عبدالنبي مركز الرياض ،يبعد عن مسقط رأسها بحوالي 30 كيلو متر ، بعد بلاغ باختفائها يومين كاملين.

وكانت قرية رزقة أماي، تحولت لسرادق عزاء كبير، حيث اتشحت السيدات بالبكاء وعلا نحيبهن ، أثناء تشييع الجنازة عقب صلاة العشاء.

وطالب رجال القرية ، بسرعة القبض علي الجاني والمتورطين في الجريمة البشعة، والتي أودت بحياة فتاة في عمر الزهور.

وتكثف الأجهزة الأمنية، رجال الأمن العام ،والمباحث الجنائية،جهودها لكشف غموض العثور على جثة طالبة جامعية مقتولة بأحد المصارف الزراعية بنطاق دائرة مركز الرياض.

وتلقي اللواء أشرف صلاح درويش مدير أمن، إخطار من اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بالعثور علي جثة الطالبة الجامعية المتغيبة عن منزلها منذ يوم الإثنين الماضي، عُثر عليها بمصرف أرض زراعية، بعزبة عبدالنبي مركز الرياض، وبالفحص والمعاينة تبين وجود جرح ذبحي بالرقبة من الناحية اليمنى، وجروح قطعية أسفل الرقبة.

كما تبين من المعاينة، أن الجثة ترتدي كامل ملابسها، بجوارها شنطة يد حریمی بداخلها بطاقة الرقم القومي الخاصة بها، وبطاقة الرقم القومى الخاصة بوالدتها.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، بسيارة إسعاف ،وأمرت النيابة العامة، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها، وتم التصريح بالدفن.