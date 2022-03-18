فيصل السعدون يكشف كواليس تحويل "آمون" إلى مسلسل تلفزيوني

الجمعة 18/مارس/2022 - 06:35 م

كشف الكاتب فيصل السعدون عن توقيعه رسميا عقد تحويل روايته الجديدة "آمون" إلى مسلسل تلفزيوني سوف يتم تصويره وعرضه في نهاية العام الحالي أو بداية العام الجديد عبر منصة عربية شهيرة.

وأوضح السعدون أنه وقع مع منصة عربية شهيرة الاسبوع الماضي لتتولي انتاج هذا العمل رافضا الاعلان عن التفاصيل كون المنصة المنتجة هي من ستعلن عن العمل وابطاله بعد الاتفاق رسميا مع كل عناصر العمل التلفزيوني الذي سيعيد للدراما العربية المسلسلات الفرعونية الرائعة التي اختفت منذ فترة ليست بالقصيرة.

وعن تفاصيل روايته ، أكد السعدون أن روايته تتحدث عن قصة حب حدثت في عهد الفراعنة ولاقت العديد من الصعوبات المختلفة تماما عن عقبات الحب التي يعانيها الشباب العربي في الفترة الحالية وكيف استطاع بطلا الرواية أن يواجهوا معا هذه المشكلات مشيرا إلى أن روايته مقتبسة من قصة حب حقيقية حدثت ورصدتها كتب التاريخ في العصر الفرعوني إلا أنها لم يلقى عليها الضوء الكافي رغم عظمتها مما دفعه لعمل رواية كاملة عن هذه القصة.