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الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

بعد شكاوى.. الرياضة تنتهي من التفتيش على النادي الأوليمبي

شعار النادي
شعار النادي
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انتهت اللجنة المشكلة من مكتب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي من التفتيش علي بعض القرارات والمستندات داخل النادي الأوليمبي السكندري، في انتظار النتيجة وعرضها علي الوزير لحل بعض الأزمات داخل النادي .

 وكانت نائب رئيس الأوليمبي الدكتورة ماجدة الهلباوي تقدمت بشكوي ضد مجلس الإدارة بعد قرار إسقاط عضويتها دون سند قانوني، وأيضا تقدم بعض أعضاء النادي بمذكرة جماعية ضد بعض المخالفات في مجلس الأوليمبي بقيادة ناصر الشاذلي .

 والجدير بالذكر أن الأوليمبي قد عقد جمعية عمومية منذ ثلاثة أشهر وتم انتخاب مجلس ادارة جديدة بقيادة ناصر الشاذلي ، بعد رحيل المجلس السابق بقيادة طارق السيد .

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وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي النادي الأوليمبي السكندري ماجده الهلباوي شكوي ضد مجلس الإدارة