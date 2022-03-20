اليوم.. المنتخب الوطني يبدأ معسكره استعدادًا لموقعة السنغال فى تصفيات المونديال

الأحد 20/مارس/2022 - 07:57 ص

ينطلق مساء اليوم الأحد معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة كارلوس كيروش، استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب السنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره السنغالى فى الذهاب يوم 25 مارس الجارى بالقاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب فى داكار يوم 29 من الشهر نفسه.

وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.

ويأتي انضمام المحترفين في الموعد المذكور من قبل للائحة «فيفا»، التي تمنع انضمام اللاعبين المحترفين لمنتخبات بلادهم قبل موعد انطلاق الأجندة الدولية، والتي ستنطلق يوم 21 مارس وتستمر حتى 29 مارس الجارى.

وقرر «كيروش» الاكتفاء بمران استشفائى بسيط للاعبى الفراعنة المحليين وخاصة لاعبى الأهلى والزمالك بسبب مبارياتهم فى دورى أبطال أفريقيا وتعرضهم لضغط مباريات كبير.

يذكر أن كارلوس كيروش كان يرغب في بدء المعسكر قبل هذا الموعد، ولكن تعذر تحقيق رغبته بسبب ارتباط لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز الدوليين بخوض مباريات فرقهم في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية أيام 18 و19 مارس، فضلًا عن استحالة انضمام اللاعبين المحترفين قبل يوم 21 مارس.

وعلمت «البوابة» من مصدر خاص بالجهاز الفنى لـ«الفراعنة»، أن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للفريق قد اتفق مع مدرب الأحمال، بضرورة تجهيز نظام خاص لتجنب الإجهاد والإصابات فى ظل ضغط المباريات للاعبين المحليين والمحترفين، وخاصة لاعبى الأهلى والزمالك لكثرة مبارياتهم مع فريقهم، خاصة أنهم يتعرضون لضغط مباريات كبير في الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

كما تحدث «كيروش» مع حهاز المعاون بوضع نظام تأهيلى نفسي للاعبى الأهلى والزمالك بسبب تعرضهم للخسارة فى دورى أبطال أفريقيا، وشدد أن هذه مهمة الجهاز المعاون له بالحديث مع اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز ونسيان أزمة فرقهم فى دورى الأبطال والنظر إلى مصلحة منتخب بلاده خاصة وأنهما مباراتان حاسمتان للوصول إلى كأس العالم المقرر إقامته فى قطر.

وتابع المصدر أن معسكر «الفراعنة» سوف يعتمد على تحفيظ الجمل والتركيز، وتحنب الأسلوب البدني القوى لعدم خسارة أى عنصر من عناصر المنتخب فى مباراة الذهاب خاصة وأن هناك عددًا كبيرا من اللاعبين المميزين الذى يعتمد عليهم «كيروش» تعرضوا للإصابة وتم خسارتهم فى المعسكر الحالي.

وأضاف المصدر أن «كيروش» سيعقد عدة اجتماعات عقب كل مران مع اللاعبين للحديث معهم عن أهمية الفوز ورد اعتبار هزيمة نهائى أمم أفريقيا وحجز مقعد أساسى فى كأس العالم قطر 2022، وإسعاد الشعب المصرى.