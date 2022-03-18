بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 18/مارس/2022 - 03:35 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد المريخ السوداني في الجولة الخامسة ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ويحتل بطل أفريقيا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف المتصدر صنداونز برصيد 7 نقاط ومتساويا مع المريخ والهلال السوداني بنفس رصيد النقاط.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ويسعى موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي لتخطي عقبة المريخ السوداني والفوز بالنقاط الثلاثة لفك الإشتباك مع ممثلي السودان في المجموعة وضمان التأهل لدور الثمانية خاصة بعد الخسارة ذهابا وإيابا أمام صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة هدف دون رد في المبارتين وهي المباراة التي يمكن متابعة البث المباشر لها بين فريقي الأهلي والمريخ السوداني على موقع البوابة نيوز.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم ضد المريخ السوداني بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي وفي خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول بينما في خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج (أو حمدي فتحي) وفي وسط الهجوم: حسين الشحات، محمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر (أو طاهر محمد طاهر).

ويقود خط الهجوم: محمد شريف وتبث مباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم الجمعة على موقع البوابة نيوز.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا