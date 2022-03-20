«موسيمانى»: عامان والأهلى سيصبح «بعبع أفريقيا»

الأحد 20/مارس/2022 - 12:40 ص

يجهز بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تقريره الفني للفريق، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك لتقديمه للجنة الكرة بالنادى، والذي يشمل تقييم بعض اللاعبين، بالإضافة إلى تصوره النهائي للفريق في الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر مقربة من بيتسو موسيماني أنه استقر بشكل كبير جدًا على رحيل بعض اللاعبين في الصيف المقبل، وأولهم سيكون المدافع رامي ربيعة بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى دخوله في مشادة كلامية مع المدير الفني في إحدى مباريات كأس العالم للأندية.

«ربيعة» كان قد دخل في مشادة كبيرة مع «موسيمانى» بعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، وهي المباراة التي خسرها المارد الأحمر بهدفين دون رد، مع خروج رامي ربيعة بأداء سىء جدًا لم يرض الجمهور ولا مديره الفني.

«موسيمانى» عاتب «ربيعة» بعد نهاية المباراة وعنفه داخل غرفة خلع الملابس على تسببه فى الهدف الثانى وأنه لم يكن على المستوى المطلوب في هذه المباراة، ولكن المدافع لم يقبل بتعنيف المدير الفني له، وانفجر في وجهه بغضب شديد، حيث كان في قمة الغضب وعلا صوته بشكل مبالغ فيه داخل غرفة خلع الملابس واتهم المدير الفني يتصيد الأخطاء له، ولكن البعض تدخل وأنهى المشادة سريعًا.

المدير الفنى للأهلى مستقر بشكل كبير على الاستغناء عن «ربيعة» بنهاية الموسم الجارى، وذلك بعد تجديد عقد الجنوب أفريقي مع النادي الأهلى لمدة موسمين، ولكنه مضطر للاعتماد على اللاعب في تلك الفترة بسبب غياب بدر بانون للإصابة وكذلك إصابات محمود متولي المتكررة، حيث لا يوجد في الفريق حتى الآن سوى محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة.

واستقر «موسيمانى» أيضًا على استعادة أحمد ياسر ريان من رحلة الإعارة التى يقضيها حاليًا فى نادى أنطاليا سبور التركى، حيث ظهر اللاعب بشكل جيد في المباريات التي لعبها مع فريقه، ونجح في صناعة الفارق مع ناديه التركى، ونال إعجاب واستحسان المدير الفني بشكل أكبر، وهناك استقرار على عودته في الموسم الجديد.

وكشف المصدر أن «موسيمانى» جدد رفضه عودة محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الفريق بعد نهاية فترة إعارته لنادى هاتاى سبور التركي، حيث يرى «موسيمانى» أن «كهربا» سيكون مضرًا للفريق ليس على الصعيد الفنى ولكن على صعيد غرفة خلع الملابس، في ظل افتعاله للعديد من الأزمات خلال الفترة الماضية.

وكان الأهلى يحاول تقريب وجهات النظر بين «موسيمانى» و«كهربا»، لمنحه فرصة جديدة بعد نهاية فترة الإعارة، ولكن المدير الفني جدد رفضه هذا الأمر، وتمسك برحيل اللاعب سواء الإعارة مرة أخرى أو البيع النهائى، بعد أن وصلت العلاقة بينه وبين اللاعب إلى طريق مسدود.

«موسيمانى» تعهد لمسئولي النادي الأهلي بتحسين النتائج والأداء في الفترة المقبلة، لا سيما وأنه لم يستمر مع الأهلي فترة طويلة -على حد تعبيره- وأنه مع الوقت سوق تظهره بصمته بشكل أكبر وأسرع، حيث سيتمكن من فهم الكرة المصرية، وطبيعة اللاعب المصري بشكل أكثر دقة، وبالتالي اختيار أفضل الأساليب وطرق اللعب وكذلك التعاملات معهم.

وأكد المدير الفني للأهلي لمسئولى النادي أنه استمر مع صن داونز ثمانى سنوات حتى تتحسن الأمور بهذا الشكل، وحتى بعد رحيله فإنهم يسيرون ويلعبون بنفس الطريقة والأسلوب الذي وضعه قبل رحيله، لذلك طلب من مسئولى نادى القرن الأفريقى الصبر خلال الفترة المقبلة، وشدد عليهم أنه فى خلال عامين سوف يكون الأهلى «بعبع أفريقيا» وسوف يحصد كل البطولات التي يشارك فيها على الصعيد المحلي أو المعترك الأفريقى.