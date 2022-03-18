بالفيديو: فى الذكرى العاشرة لرحيل البابا شنودة.. الإعلامي حمدي رزق يستضيف الأنبا بولا

الجمعة 18/مارس/2022 - 01:11 م

بمناسبة مرور عشر سنوات على رحيل البابا شنودة الثالث، يحل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، ضيفا الليلة فى التاسعة مساء، على الإعلامى حمدى رزق فى برنامج نظرة على شاشة قناة صدى البلد الفضائية.

ويتحدث الأنبا بولا، من داخل دير مارمينا بإبيار بمحافظة الغربية، عن ذكرياته مع أربعة عقود مضت من عمر الكنيسة المصرية، ويراجع دفتر أحوال البطريركية الأرثوذكسية فى عهدة البابا تواضروس الثانى.

كما يتحدث الأنبا بولا عن مشاركته فى وضع الدستور بعد ثورة 30 يونيو، ورأيه فى قانون بناء الكنائس، والأحزاب الشخصية للمسيحيين.

برنامج نظرة يذاع الخميس والجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الكاتب الصحفى والإعلامى حمدى رزق.