بعد انسحاب نور الشربينى.. نوران جوهر تتوج ببطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

الخميس 17/مارس/2022 - 09:32 م

توجت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا بلقب بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش، وذلك بعد فوزها على مواطنتها نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا في المباراة النهائية للبطولة.



وتقدمت نوران جوهر على نور الشربينى في أول شوطين من المباراة، وفي الشوط الثالث انسحبت نور الشربينى بسبب الإصابة، لتفوز نوران جوهر بالمباراة ولقب البطولة.

وكانت نوران جوهر قد تأهلت إلى نهائي بطولة بلاك بول بعد تخطيها النيوزيلندية جويل كينج في نصف النهائي بنتيجة 3/1، فيما تأهلت نور الشربيني لنهائي البطولة بعد فوزها على روان العربي في الدور نصف النهائي للبطولة بنتيجة 3/0.

وانطلقت منافسات بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش يوم 12 مارس الجاري بملاعب نادي بلاك بول، بمشاركة 48 لاعبة من المصنفات على العالم، واختتمت منافسات البطولة مساء اليوم بإقامة المباراة النهائية التي جمعت نور الشربيني ونوران جوهر.

من جانبه، أكد محمد رائف مدير عام البطولة، أن بطولة بلاك بول شهدت منافسات قوية في جميع مراحلها، في ظل مشاركة جميع اللاعبين المصنفين عالميًا بالبطولة، منوهًا إلى أن البطولة استحوذت على اهتمام كبير من وسائل الإعلام العالمية كونها ضمن أهم البطولات في لعبة الاسكواش على مستوى العالم.

وحرص رائف على توجيه الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش على مساندتهما لإنجاح جميع البطولات التي ينظمها النادي، والتي تأتي امتدادًا للأحداث الرياضية الكبرى التي نظمتها مصر في الفترة الأخيرة بنجاح شهد به الجميع.