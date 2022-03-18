الأزمة الأوكرانية.. بايدن يجتمع بالرئيس الصيني على خلفية التحذيرات الأمريكية من مساعدة روسيا

الجمعة 18/مارس/2022 - 01:18 ص

أعلن البيت الأبيض أنه من المقرر أن يجري الرئيس جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينج محادثات غدا الجمعة، حيث تكثف الولايات المتحدة تحذيراتها للصين بشأن مساعدة روسيا، في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي في بيان اليوم الخميس "هذا جزء من جهودنا المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية".. مضيفة "وسيناقش الزعيمان سبل إدارة المنافسة بين البلدين، وكذلك العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ويأتي هذا البيان بعد أيام من عقد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اجتماعا مطولا مع نظيره الصيني في روما، قال خلاله إن بكين ستواجه عواقب إذا ساعدت روسيا ماليا أو عسكريا، وفقا لمسؤولي الإدارة الأمريكية.

وفى سياق متصل، أجرى وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الخميس عبر رابط بالفيديو، محادثات مع أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الفرعية للأمن والدفاع، بجانب قضية مفاوضات السلام مع روسيا.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال ريزنيكوف إن المحامين شاركوا في إعداد وثائق مشتركة، لكن أي انفراجة ستعتمد على موافقة روسيا على وقف شامل لإطلاق النار.

وأضاف "بالطبع سنتحدث أولًا خلال المفاوضات عن وقف لإطلاق النار وعن ممرات إنسانية وإجلاء السكان المدنيين بالماء والغذاء، وربما لاحقًا نوقع هذه الاتفاقية من أجل السلام".

وتابع قائلا "لكن وفقًا لشروط الشعب الأوكراني، لن نقبل أبدًا أي استسلام وقواتنا المسلحة مستعدة للمقاومة. لذلك يمكننا القول اليوم إن المفاوضات على مستوى تقني بشكل أو بآخر".. مضيفًا "وبالطبع، هناك محامون وسياسيون منخرطون، ولن أخوض في مزيد من التفاصيل حول المفاوضات".

وأكد على أنه لم يتم التوصل إلى أي شئ ترضى عنه أوكرانيا حتى الآن.. معربًا عن أمله في الوقت ذاته في أن تنتهي هذه الأزمة في القريب العاجل.

وقالت "الجارديان"، اليوم الخميس إن ما يقرب من 4500 لاجئ أوكراني تم تسجيلهم في إسبانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 24 فبراير الماضي.. مضيفًا "لكن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير".

وأضافت أن أكثر من 3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا، فيما وصفته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بـ"أسوأ أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية"، وفقًا لما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال وزير الهجرة الإسباني خوسيه لويس إسكريفا: "من الصعب معرفة العدد الحقيقي للاجئين لأن الكثيرين يذهبون مباشرة إلى عائلاتهم هنا في إسبانيا دون التسجيل لدى السلطات".

وعرضت غالبية الدول الأوروبية استقبال لاجئين في الأسابيع الماضية للمساعدة في تخفيف الضغط على جيران أوكرانيا مع استمرار العملية العسكرية الروسية.

واستقبلت بولندا أكثر من 1.8 مليون أوكراني حتى الآن، بينما سجلت رومانيا ومولدوفا 435432 و337215 لاجئ على التوالي.