تعرف على تشكيل البنك الأهلي وفاركو

الخميس 17/مارس/2022 - 02:46 م

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق في مواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي.

حراسة المرمى : محمود الزنفلي

خط الدفاع : أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم

خط الوسط : محمود سيد - أحمد سعيد- محمد حامد - إسحاق يعقوب و - محمد بسيوني

خط الهجوم : ناصر منسي



وجاء على مقاعد البدلاء : أحمد صبحي - محمد لعبه - أحمد العش - محمد مصطفى ميدو - فادي فريد - محمد هلال - موسى دياوارا - أسامة فيصل- معروف يوسف .

وجاء تشكيل فاركو كالتالي

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا - أحمد عبد العزيز "مودي" - رامي صبري - جابر كامل .

خط الوسط : محمود عماد - محمود حمادة - كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : شكري نجيب - رزقي حمرون - أحمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد سعيد " شيكا" _ محمود جهاد _ أحمد البحراوى _ اسلام جمال _ وليد علي _ عزمي غوما _ أحمد عوض _ محمد أسامة _ أحمد الصغيري.