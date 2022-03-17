محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

الخميس 17/مارس/2022 - 11:51 ص

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لبحث الوسائل المناسبة لمنع الممارسات الإحتكارية وتكثيف المعروض من المنتجات والسلع الاستهلاكية لتوفير إحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.



ووجه محافظ الجيزة بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية وإتخاذ ما يلزم نحو منع الممارسات الإحتكارية ومحاولات التلاعب بالأسعار أو تداول سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمي.

كما أكد راشد على زيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة خاصة بالقرى بالمراكز والمدن وتغطية كافة التجمعات السكنية ومناطق الكثافات على أن يستمر العمل بها حتى نهاية شهر رمضان المبارك وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالجيزة والسلاسل التجارية وسوق الجملة بمدينة ٦ أكتوبر لمد تلك المنافذ والمجمعات بإحتياجاتها طوال فترة عملها.



في سياق آخر شدد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الرصد المبكر لحالات التعدى والبناء المخالف إلى جانب مراجعة تقارير الرصد الخاصة بوحدة المتغيرات المكانية وإتخاذ مايلزم نحو تنفيذ أعمال الإزالات اولا بأول فى المهد وحتى سطح الأرض وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إلى جانب تنفيذ أعمال الإزالة للتعديات على الأراضى أملاك الدولة التى لم يتم التصالح عليها وسرعة إستردادها من غير الجادين في استكمال إجراءات التقنين .



كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق لتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين وسرعة البت فى الطلبات المقدمة وسرعه إنجازها .



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المحافظ بحضور السيد ابراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والإدارات ومسؤلى الأجهزة والهيئات المعنية بالمحافظة.