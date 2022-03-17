استكمال فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز وبناء قدرات الكوادر الشبابية

الخميس 17/مارس/2022 - 11:26 ص

نظمت وزارة الشباب والرياضة، ثـلاث حـلقـات نقاشية حول عددًا من الموضوعات المهمة على مائدة فعاليات اليوم الخامس من برنامج إعداد مدربين "TOT" لتعزيز وبناء قدرات الكوادر الشبابية لتولي أدوار قيادية محلية، لتأهيل 1000 شاب وفتاة من الكوادر والقيادات المحلية في مجال العمل العام والترشح للمحليات، ذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج دورنا، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني وبالتعاون مع جمعية تنمية وطن (مشروع وطن)، خلال الفترة من 11 لــ19 مارس الجاري، بمشاركة 35 متدربا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي _ وزير الشباب والرياضة.

وتستكمل اليوم الخميس فاعليات ورشة عمل إعداد المدربين لبرنامج تعزيز وبناء قدرات الكوادر الشبابية، ويتم تنفيذه بالتعاون بين مركز خدمات التنمية وجمعية تنمية وطن" مشروع وطن " فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دورنا Y-LEAD بمشاركة ٣٥ شابا وفتاة من الكوادر الشبابية ممثلين لـ١٧ محافظة .

ويستهدف البرنامج بناء وإعداد قيادات وكوادر وطنية شابة، بعدد 1000 شاب وفتاة من الكوادر والقيادات المحلية لتولي أدوات قيادية في مجال العمل العام والترشح للمحليات، واستكمل التدريب فى فاعليات على التطبيقات العملية لإدارة الحملات الانتخابية، أحمد حسن استشارى التدريب.

كما تم تدريب المشاركين على صياغة الخطاب الإعلامى والجماهيرى بحضور كمال عامر رئيس تحرير روزاليوسف ورئيس الاتحاد المصرى للتطوع.