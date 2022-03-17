القائد العسكري الفرنسي الكبير الجنرال فليملان يحلل لـ"سيمو" خفايا الحرب الاوكرانية ويستشرف أفاق المستقبل

الخميس 17/مارس/2022 - 09:17 ص

يعود مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس(سيمو) في التاسعة صباح الجمعة ١٨ مارس لندواته الصباحية مع كبار الشخصيات السياسية والعسكرية والثقافية الفرنسية باستضافة واحد من كبار القادة العسكريين الفرنسيين في العشرين عاما الاخيرة وهو الجنرال برتران لوي فليملان القائد السابق للقوات الفرنسية بألمانيا ثم القائد العام للقوات المشتركة الفرنسية الالمانية والاستاذ بكلية الحرب الفرنسية.

ويفتح الجنرال الفرنسي ملف الحرب الاوكرانية الروسية وتداعياتها علي الامن والسلم الدوليين وكذلك يستشرف آفاق المستقبل في علاقات المنظومة الدولية.

ويطرح الأسئلة علي الجنرال ويحاوره د عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة مؤسسة البوابة ورئيس سيمو ود أحمد يوسف الكاتب والمدير التنفيذي لمركز سيمو.

جدير بالذكر ان الجنرال فليملان هو نجل اخر رئيس وزراء في الجمهورية الرابعة وهو الذي ذهب لاقناع الجنرال ديجول - في عز حرب الاستقلال في الجزائر- بتولي السلطة مكانه لتبدأ الجمهورية الخامسة الديجولية.

يذكر ايضا ان الندوة الصباحية القادمة لسيمو ستكون مع وزير التعاون الدولي الفرنسي الأسبق جاك جودفران يوم ٨ ابريل اي قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.