بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

الخميس 17/مارس/2022 - 12:20 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 55.4 نقطة، ليبلغ مستوى 7879.69 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.71 في المئة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 262.4 مليون سهم، عبر 12415 صفقة نقدية، بقيمة 75 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس بمقدار 8.4 نقاط، لينهي تداولاته عند مستوى 6229.37 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.14 في المئة، جراء تداول 116.2 مليون سهم، عبر 5083 صفقة نقدية بقيمة 14.8 مليون دينار. وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96 في المئة، ما يعادل 82.6 نقطة، ليغلق عند مستوى 8690.98 نقطة،من خلال تداول 146.2 مليون سهم، عبر 7332 صفقة، بقيمة 60 مليون دينار.