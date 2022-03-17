بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

الخميس 17/مارس/2022 - 02:31 ص

أغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع وسجل مؤشرها الرئيس تقدمًا بنسبة 0.45 %، مسجلًا 12.761,96 نقطة.

وارتفع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.4 % ليستقر عند 1.030,38 نقطة، كما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.22% مسجلًا 959.29 نقطة.