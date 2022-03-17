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الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

بورصة المغرب
بورصة المغرب
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أغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع وسجل مؤشرها الرئيس تقدمًا بنسبة 0.45 %، مسجلًا 12.761,96 نقطة.
وارتفع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.4 % ليستقر عند 1.030,38 نقطة، كما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.22% مسجلًا 959.29 نقطة.

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بورصة المغرب ارتفاع