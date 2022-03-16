"تربية نوعية القاهرة" تكرم أعضاء هيئة تدريس قسم العلوم التربوية والنفسية

الأربعاء 16/مارس/2022 - 08:38 م

كرم عميد كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور طارق سمير، بتكريم ، أعضاء هيئة تدريس قسم العلوم التربوية والنفسية، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية وعيد الأمهات المثاليات لعام 2022، وذلك تقديرا لدورهم في خدمة الكلية وأدائهم المتميز في العملية التعليمية.

وكرم العميد،الأستاذة الدكتورة أميمة مصطفي رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية،والأستاذة الدكتورة انتصار حسن،أستاذ مناهج وطرق تدريس التربية الفنية،والدكتورة سامية محمد علي مدرس تكنولوجيا التعليم،والدكتورة هدي حسن مدرس علم النفس ، والدكتوره غادة عبد الرحيم مدرس علم النفس.

يذكر أن مصر تحتفل خلال شهر مارس بالمرأه المصرية ودورها فى المجتمع كما تحتفل مصر بعيد الأم تقديرا لعطائها المستمر.