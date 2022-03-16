بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال في الأسبوع ٢٧ للدوري الإنجليزي

الأربعاء 16/مارس/2022 - 07:14 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد أرسنال ضمن منافسات الجولة ٢٧ للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويأمل رفاق محمد صلاح نجم ليفربول في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل التقدم نحو قمة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي مع نيوكاسل.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد ٦٦ نقطة قبل مباراة اليوم ضد أرسنال ويحتل الريدز المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي برصيد ٧٠ نقطة بعد تعادله مع نيوكاسل ولكن يتبقى مباراتين لليفربول وهو ما يعني أن فوز رفاق محمد صلاح اليوم في مباراة أرسنال يقربهم خطوة من الفوز بدرع الدوري الإنجليزي ويعود محمد صلاح لتشكيل ليفربول اليوم بعد العودة للتدريبات عقب الإصابة أمام برايتون الأسبوع الماضي.

ويتكون تشكيل ليفربول في مباراة اليوم ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي من في حراسة المرمى: أليسون بيكر وفي خط الدفاع: جويل ماتيب وفيرجيل فان دايك وتسيميكاس وترينت ألكسندر أرنولد وفي خط الوسط: فابينيو وجوردان هندرسون وتشامبرلين.

ويقود خط الهجوم: محمد صلاح ودييجو جوتا وساديو ماني.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي