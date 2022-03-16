«تذكرتي» تعلن نفاد الدفعة الأولى من تذاكر مباراة مصر والسنغال

الأربعاء 16/مارس/2022 - 04:04 م

أعلنت شركة تذكرتي، عن نفاد الدفعة الأولى من تذاكر مباراة مصر والسنغال، في المرحلة الفاصلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، 2022.

ويستضيف منتخب مصر نظيره السنغال يوم 25 مارس الجاري في مباراة الذهاب على استاد القاهرة الدولي.

ونشر الحساب الرسمي لشركة "تذكرتي" المسئولة عن طرح تذاكر مباراة مصر والسنغال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تم نفاذ تذاكر الطرح الاول بالكامل، انتظروا الطرح الثاني من تذاكر مباراة مصر والسنغال خلال اليوم.

طريقة التسجيل لأول مرة

في البداية، حتى تكون قادرا على التسجيل في موقع تذكرتي عليك أن تكون موافي للشروط والإجراءات الاحترازية، أي تكون تناولت التطعيم الخاص ضد فيروس كورونا المستجد تحديدا على جرعتين، وليس جرعة وحيدة، ولابد من أن يتواجد لديك الكود الخاص بالتطعيم "شهادة الكيو أر" لتكون قادرا على التسجيل لأول مرة.

بعد موافات الشروط، تقوم بالتسجيل لأول مرة عن طريق الموقع الخاص لشركة تذكرتي ويتضمن التسجيل لأول مرة مطالبتك ببعض المعلومات الخاصة قبل أن يتم إرسال الموافقة الرسمية بشأن تواجدك وحضورك المباريات، وبعدما يتم إرسال الموافقة من شركة تذكرتي، تتمكن وقتها من تسجيل الدخول بشكل طبيعي، ومن ثم البدء في عملية حجز تذاكر المباريات.

حجز التذاكر

تبدأ الدخول على موقع تذكرتي بقسم حجز تذاكر المباريات، وتتجه لمباراة مصر والسنغال، وتختار سعر التذكرة وتقوم بالضغط على كلمة حجز، ليتم الاستفسار عن طريقة الدفع، إما الدفع إلكتروني أو الدفع عن طريق فوري خلال ساعة من حجز التذكرة، وبعدما يتم الدفع سوف تتمكن من استلام تذكرتك في أي وقت حتى قبل ساعتين من اللقاء.

أسعار التذاكر

الدرجة الثالثة: 100 جنيه

الدرجة الثانية: 250 جنيه

الدرجة الأولى العلوي: 400 جنيه

الدرجة الأولى: 600 جنيه

المقصورة: 2000 جنيه