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الأربعاء 16 مارس 2022
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داليا عبد الرحيم
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حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهمي "داعش العمرانية" لجلسة 16 مايو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني تأجيل محاكمة 22 متهما، بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش العمرانية" لجلسة ١٦ مايو.

 ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم "ه. ع" محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية.

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محكمة الجنايات المنعقده بطرة أفكار تنظيم داعش الإرهابي داعش العمرانية