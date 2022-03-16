راعي الدوري الإسباني يقتحم السوق المصرية

الأربعاء 16/مارس/2022 - 01:31 م

أعلنت مؤسسة CA Sports الإسبانية، الخاصة بالتسويق الرياضي افتتاح مكتبها في العاصمة المصرية القاهرة لتوسيع عملياتها واقتحام سوق التسويق الرياضي في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن تلك الخطوة تأتي لتوسيع مجالات أعمالها عالميا، بعد أن حققت نجاحات كبيرة في عملها مع أكبر منظمات ومؤسسات وأندية الكرة في العالم، وعلى رأسها إدارة الدوري الإسباني La Liga وأندية برشلونة، أتليتكو مدريد، إنتر بالإضافة إلى العديد من الشركات الكبرى.

واختارت المؤسسة إحدى المولات الكبرى في القاهرة، لإقامة مقر الشركة في الشرق الأوسط، على أن تدار منه كافة العمليات التجارية والتسويقية في شمال أفريقيا.

وسيشرف أمير جرانة مدير إدارة الشرق الأوسط في CA sports العالمية على تأسيس مقر القاهرة من إسبانيا بينما يترأس محمد بكير إدارة العمليات من مكتب القاهرة.

وقال الإسباني سينتو أجرام المؤسس والمدير التنفيذي لـCA، تعليقا على اقتحام السوق المصرية: "الشرق الأوسط كان دائما هدفا جذابا لشركتنا".

وتابع: "ندرك أهمية مخاطبة كل سوق بالطريقة المناسبة وفي التوقيت المناسب، ونعرف كيف نتعامل مع الفرص المتاحة للعمل بالشكل الذي يناسب الثقافة في المنطقة مع تطوير وتوسيع فرص الاستثمار بما يناسب حجمها، ولذلك نعتز بتعاوننا مع أمير جرانة – مدير عمليات الشرق الأوسط - بما لديه من خبرة واسعة وعلاقات محترفة مع شركاءه في المنطقة لتأسيس فرع الشركة في القاهرة واقتحام سوق التسويق الرياضي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأوضحت CA Sports في بيانها أن خطة التوسع تأتي جزءا من استراتيجية أكبر للمؤسسة من أجل تقديم خدمات أوسع وأميز لعملائها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر توسيع مجالات الاستثمار الرياضي في قطاعات البنوك، التأمين، السيارات، الأطعمة والمشروبات، الأزياء، الألعاب والعملات الموازية، وتحقق الشركة تطور مباشر في كافة هذه القطاعات معتمدة على أحدث الوسائل التكنولوجية في العالم.

وتأسست CA Sports في برشلونة، عام 2017 بواسطة سينتو أجرام المؤسس والمدير التنفيذي للشركة، لتعمل مع أكبر العلامات التجارية في العالم التي تستثمر في مجال الرياضة، الفعاليات، تطوير الرياضيين تجاريا، وتقديم خدمات استراتيجية لكل أطراف صناعة الرياضة، وفي الوقت الذي عانى فيه العالم من وباء كوفيد 19 وأنهى العديد من الأعمال نجحت الشركة في تحقيق نجاحات والتوسع خطوة بعد خطوة عالميا، ومن مكتب واحد في برشلونة إلى 4 مكاتب حول العالم في المكسيك، موناكو، والقاهرة.

ويرى أجرام أنه بفضل هذا التوسع العالمي تستطيع CA Sports تقديم خدماتها لعملائها عن قرب 24 ساعة يوميا، وبعدة لغات مختلفة، وعلى رأس ذلك جذب استثمارات وخبرات إدارية من أكثر من 10 بلاد حول العالم مثل اليابان، تركيا، الصين، البرازيل، الإكوادور، لضمان تحقيق أفضل الخدمات والنتائج لعملائها في أي وقت.

وتملك CA شراكات ناجحة مع بعض العلامات التجارية العملاقة مثل أكبر العلامات التجارية في عالم السيارات، بالإضافة إلى العمل مع أكبر المؤسسات الرياضية مثل لا ليجا، برشلونة، أتليتكو مدريد، يوفنتوس، إنتر، ريال بيتيس، والبالون دور.

كما تعمل الشركة مع العديد من السفراء الرياضيين مثل تشافي هيرنانديز، رونالدينيو، كارليس بويول، راؤول جونزاليس، كلارنس سيدورف، إيكر كاسياس والمزيد.