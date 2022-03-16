ads
الأربعاء 16 مارس 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

الملحن حامد هاشم يعلن عن أول تعاون فني مع نوال الكويتية

نوال الكويتية مع
نوال الكويتية مع الملحن الشاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الملحن حامد هاشم عن أولى الأعمال الغنائية التي شرع في تنفيذها موسيقياً، لصالح الفنانة الكبيرة نوال الكويتية،  ليبصر هذا التعاون ضمن الأعمال التي ستعلن عنها قريبا الفنانة نوال الكويتية، وعلى هامش هذا التعاون عبرت الفنانة نوال عن سعادتها بهذا التعاون. 

وأضافت أن العمل الذي يجري تنفيذه من كلمات مشرف العتابي ، ومن توزيع  نور هاشم وتحت إشراف الملحن مشعل العروج .
ويعتبر هذا العمل الذي يجمعه بالفنانة نوال الكويتية ، بمثابة انطلاقة جديدة للملحن حامد هاشم لأعمال جديدة مع عدد من النجوم الخليجيين سيتم التصريح عنها قريبا .
والملحن حامد هاشم هو من جيل الشباب ، ويحمل شهادة البكالوريوس في الموسيقى الشرقية بدرجة امتياز من المعهد الوطني للموسيقي "جامعة اليرموك" ، استطاع خلال فترة ليست بالكبيرة أن يثبت نفسه وسط كبار الملحنين ، علما بان الملحن حامد هاشم يشغل حاليا إدارة الأعمال للفنان أصيل أبو بكر ، لتشكل المرحلة القادمة علامة فارقة في حياته خصوصا بعد هذا التعاون مع الفنانة نوال الكويتية .

ads
حامد هاشم نوال الكويتية أغنية جديدة مشعل العروج العتيبي