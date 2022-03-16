ابتكار بروتين صناعي قادر على الكشف السريع عن علامات الإصابة بسرطان الدم

الأربعاء 16/مارس/2022 - 11:01 ص

ابتكر علماء بمركز كراسنويارسك العلمي التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، بروتينات هجينة صناعية جديدة قادرة على الكشف السريع عن علامات الإصابة بسرطان الدم وإرسال إشارة مضيئة عنها، مؤكدين ان هذه المنظومة للاختبارات واعدة لتشخيص الإصابة بالسرطان بدقة عالية".

وبحسب “روسيا اليوم”، اتضح للباحثين، أن هذه البروتينات الصناعية مستقرة ونشطة ،وعلاوة على ذلك تحتفظ بخصائصها ستة أشهر في حالة تخزينها مجمدة أو في محاليل، حيث لا تفقد أكثر من 10-15 بالمئة من نشاطها، بحيث يمكن أن تصبح هذه البروتينات أساس منظومات اختبارات تشخيص الإصابة بسرطان الدم.

ووفقا للباحثين يمكن أن تجرى هذه الاختبارات بمرحلة واحدة، مما يخفض من تكلفة الاختبار.