كعب داير.. مأساة "ألفت" تحتاج إلى حل يا وزير الإسكان

الأربعاء 16/مارس/2022 - 09:39 ص

تلقت “البوابة نيوز” الشكوى الآتية من مواطنة بالقليوبية أكدت خلالها أن حياتها تحولت إلى جحيم بسبب الحيرة والمتاهة.. وبدورنا نهدي تفاصيلها في السطور القادمة إلى وزارة الإسكان، معربين عن ثقتنا في تعاون المسئولين لإزالة آثار الشكوى:

تقدمت للحصول على شقة منذ 2016، عن طريق شركة مقاولات الطيب الـ6 عمارات، وكنت من الفائزين والمستوفين للشروط، وتم عمل بحث وتأخر الرد علىّ، وعندما راجعت مديرية الإسكان ببنها ووزارة الإسكان، كان الرد أننى بلجنة التعديل بجلسة رقم 388 بتاريخ 23/2/2021 وتم تخصيص الوحدة بمحافظة القليوبية - شبين القناطر- عمارة رقم 5 الدور الثانى شقة رقم 9، وتم بالفعل وجود كشف باسمى فى مديرية بنها للإسكان والتعمير، ولكن المشكلة أن عقدى لا وجود له فى كشف بنك الإسكان والتعمير فى الخلفاوى، حيث يتم التعاقد هناك، ما أدى إلى عدم تسليمى الوحدة المخصصة بالفعل، ولا أعرف السبب حتى الآن.

عندما توجهت لوزارة الإسكان قالوا إن المشكلة فى بنك التعمير الرئيسى وصندوق التمويل العقارى، وعندما ذهبت للبنك قالوا إن المشكلة من الوزارة، وهذا هو حالى منذ 3 سنوات أواصل المتابعة هنا وهناك.

أرجو توجيهى وحل مشكلتى وإيجاد عقدى حتى أتسلم الشقة فى أسرع وقت لأننى بحاجة لها، حيث إننى من ذوى الاحتياجات الخاصة ومطلقة وأعول، والشقة موجودة ومخصصة بالفعل.

أرجو معرفة أين العقد الخاص بى؟، وإلى أين أتوجه لاستلام شقتى؟ وما هى الجهة المسئولة عن هذا العقد؟

طرقت جميع الأبواب وأرسلت عددا كبيرا من الشكاوى قبل ذلك، وهذه شكوتى الأولى إليكم وكلى أمل فى الله أن تجدوا حلا لمشكلتى.

ألفت جمعة محمد جمعة الزيطة

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