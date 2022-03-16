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الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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الاتحاد الأوروبي: نواجه أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون إدارة الأزمات يانيس ليناريتش، اليوم الأربعاء، أن أوروبا تواجه أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال ليناريتش، في مقابلة خاصة مع قناة " الحرة" الأمريكية، "لدينا أكثر من 3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أن العدد قابل للزيادة.. معربا عن قلق أوروبا من الانتهاكات الإنسانية الحالية والمستقبلية المحتملة.

ودعا ليناريتش، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب على أوكرانيا فورا، معربا عن قلق الاتحاد الأوروبي من استخدام أسلحة الدمار الشامل في الحرب.

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الحرب العالمية الثانية الاتحاد الأوروبي الحرب الروسية الاوكرانية البوابة نيوز