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الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

بورصة تونس تغلق على ارتفاع

بورصة تونس
بورصة تونس
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أنهى المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.24% ليصل إلى 7153.77 نقطة.
فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 2.38 مليون دينار تونسي وسط ارتفاع أسهم 25 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 21 شركة أخرى، واستمرار أسهم 7 شركات على ثبات.

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بورصة تونس ارتفاع توناتدكس