بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الأربعاء 16/مارس/2022 - 03:24 ص

أنهى المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.24% ليصل إلى 7153.77 نقطة.

فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 2.38 مليون دينار تونسي وسط ارتفاع أسهم 25 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 21 شركة أخرى، واستمرار أسهم 7 شركات على ثبات.