جمعية فنون الأرابيسك تنظم الملتقى السنوي العاشر 22 مارس

الثلاثاء 15/مارس/2022 - 07:47 م

تنظم الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية بالتنسيق مع متحف جاير أندرسون الملتقى السنوي العاشر تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة التضامن الاجتماعي في الفترة من 22 إلى 24 مارس 2022.

وقال الدكتور محمد الديب رئيس الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية : تشمل الفاعليات معرض للتصوير الفوتوغرافي ، ومعرض للحرف التقليدية التراثية وورش عمل و محاضرات علمية تراثية وحفل غنائي تراثي، مشيرا إلى أن الدكتورة ميرفت سليم مدير عام متحف جاير أندرسون تترأس لجنة التنسيق للملتقى.

ويشارك في الملتقى الجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع والقطاعات الحكومية وكليات الآثار والفنون الجميلة والتطبيقية والسياحة والفنادق للجامعات المختلفة والهيئة العامة لقصور الثقافة وغرفة صناعة الحرف اليدوية وأكاديمية الفنون.

وأوضح دكتور الديب بأن من أهداف الملتقى إحياء التراث المصري وتعميق مفرداته عبر الأجيال والشباب وتشجيع الشباب عبر الثقافة المتحفية وتعميق الهوية المصرية العربية ورفض التطرف ومحاربة الإرهاب وتنشيط حركة السياحة الداخلية بين الشباب وتشجيع ملكة الإبداع وتطوير واستنباط مواد جديدة للأبواب والشبابيك والتعرف على أحدث الطرق الحديثة وسبل التكنولوجيا في فنون الجرافيك والكمبيوتر وتطبيقه في المجتمعات العمرانية الحديثة والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة من أجل بناء رؤى للجمهورية الجديدة ومن أجل تفعيل حياة كريمة لأفراد الشعب المصري.

وتناقش المحاضرات والأبحاث الزخارف المعمارية في القاهرة التاريخية – جماليات المشربيات وتطبيقها في المجتمعات العمرانية الحديثة وجماليات الزخارف في التراث المصري الفرعوني والتراث القبطي والإسلامي والنوبي وكيفية الحفاظ عليه وتطبيقه في الحرف التقليدية التراثية مع الحفاظ على الهوية المصرية، وتشمل ورش العمل الحلي – طبع المنسوجات – الخيامية – الخزف – خرط الخشب العربي – الديكوباج – العلاج بالفن ورعاية زوي الاحتياجات الخاصة وورشة عمل لترميم الآثار بالتنسيق مع كلية الآثار جامعة القاهرة.